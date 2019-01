Martedì 29 Gennaio 2019, 06:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Investì una donna di 77 anni, Rosa Attianese, che morì dopo dieci giorni di ricovero in ospedale. Sarà processato per omicidio stradale A.E., scafatese di 37 anni, mandato a giudizio dal gup per quanto accaduto il 26 novembre 2016. L’incidente che condusse alla morte la donna avvenne poco dopo le otto di sera, in viale Roma, direzione San Marzano-Scafati. L’uomo guidava una Fiat Punto. Le indagini dei carabinieri scoprirono che, mentre era alla guida, il 37enne aveva un tasso alcolemico di 0,640 grammi per litro rispetto ai 0,5 fissati dalla legge. Inoltre, aveva fatto uso di sostanze stupefacenti. La vittima riportò politraumi cagionati dall’urto violento. Non furono trovati segni di frenata sull’asfalto. Quel giorno la strada era bagnata ma in buone condizioni. Così come la visibilità, normale, visto il tempo sereno. Secondo la tesi della procura di Nocera Inferiore, avallata dal gup in sede di udienza preliminare, A.E. avrebbe potuto evitare l’incidente se avesse guidato ad una velocità ridotta, oltre ad avere uno stato psicofisico salutare e non condizionato dalle alterazioni che gli furono scoperte in seguito. Il processo comincerà il prossimo 20 maggio.