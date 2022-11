Allagamenti sul lungomare e in centro domani tutte le scuole chiuse

Allagamenti di strade e scantinati si sono registrati questa mattina a Sapri, in provincia di Salerno, a causa delle abbondanti piogge.

Diversi sono stati gli interventi dei volontari della locale protezione civile.

I principali disagi si sono verificati in piazza Plebiscito, piazza Regina Elena, sul lungomare ed in piazza Marconi. Il sindaco Antonio Gentile ha disposto, con apposita ordinanza, la chiusura per la giornata di domani delle scuole di ogni ordine e grado invitando al tempo stesso i cittadini a limitare gli spostamenti per agevolare il ripristino della funzionalità del reticolato di acque bianche del centro abitato.