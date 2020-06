Uno attivava una serie di sim telefoniche, con numeri differenti, intestandole ad uno straniero. Poi altri due, avrebbero utilizzato una di quelle per chiamare le autorità e segnalare la presenza di una bomba al tribunale di Nocera. Un solo episodio, al momento, che ha permesso alla Procura di Nocera Inferiore guidata da Antonio Centore di chiudere un’indagine nei confronti di tre persone, che a vario titolo rispondono di sostituzione di persona, ricettazione e procurato allarme in concorso alle autorità. Sono stati notificati giorni fa gli avvisi di garanzia per Gianluca Lano, 42enne originario di Pagani e con precedenti, per la moglie L.D.F. e per un commerciante residente a Nocera Superiore, L.T. L’indagine è stata coordinata dal sostituto procuratore Anna Chiara Fasano, con il lavoro sul campo condotto dei carabinieri della sezione di p.g. guidati dal luogotenente Alberto Mancusi. È la prima volta, dopo anni, che la Procura individua i presunti autori di uno dei tanti falsi allarmi bomba che nel passato avevano costretto più volte le autorità e i vertici del tribunale a sospendere o rinviare decine di udienze tra la sede penale e quella civile. Siamo nel 2019, tra i mesi di settembre e ottobre. L.T. commerciante e titolare di un negozio di telefonia, è accusato di sostituzione di persona. Avrebbe infatti attivato ben sei numeri intestandoli ad un cittadino marocchino. In che modo: utilizzando la sua carta d’identità e i dati contenuti in essa, inducendo in errore la società telefonica. Una di quelle schede finì poi nella disponibilità degli altri due indagati, di Lano e della moglie, che rispondono in concorso di ricettazione. Sempre la coppia, poi, il 3 ottobre di quello stesso anno, avrebbe usato una di quelle schede per chiamare il centralino del tribunale di Nocera Inferiore e il commissariato della polizia di Stato per segnalare la presenza di una bomba all’interno della cittadella giudiziaria. E per questo, rispondono entrambi di procurato allarme. Secondo le indagini dell’autorità giudiziaria, i due avrebbero avuto interessi nel rinviare alcune udienze. Alcune di queste, infatti, avrebbero riguardato persone che rientravano nella sfera delle conoscenze della coppia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA