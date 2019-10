© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non solo mucche: nella notte scorsa a Rotolo, a, i cinghiali hanno devastato giardini e orti privati. Le incursioni si ripetono ormai da giorni. Le recinzioni non bastano. I residenti arrabbiati ed impauriti non sanno cosa fare per difendersi. È allarme sicurezza nelle frazioni per il fenomeno degli animali vaganti, in particolare cinghiali. Le pericolose invasioni si sono registrate fino alla notte scorsa. Secondo la testimonianza degli stessi abitanti della zona, in località Rotolo Maddalena,e lasciano, come traccia del loro passaggio, danni enormi.«È davvero sconcertante - spiegano i residenti - al mattino troviamo i nostri giardini devastati. I cinghiali scavano nel terreno, lasciando grosse buche e distruggono aiuole e fiori». Negli orti è anche peggio: «È un danno enorme distruggono le nostre coltivazioni. Scavano nella terra e sdradicano le radici: tutti i nostri sacrifici ed il nostro lavoro vanno in fumo». Gli stessi residenti della zona hanno avvistato, di notte, i grossi cinghiali, ma non sono riusciti ad intervenire. «Non sappiamo cosa fare - si lamentano gli abitanti - ci sentiamo indifesi. Forse vengono dai boschi, ma non abbiamo certezza».