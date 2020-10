Allarme contagi nelle scuole, 90 alunni finiscono in isolamento nel salernitano a causa del Covid. E’ massima allerta. E i presidi sono pronti al piano di emergenza col ripristino della didattica a distanza. A Fisciano, Sala Consilina e Cava dei Tirreni tre classi sono in isolamento per casi di positività al Covid riscontrata in tre alunni, due di scuola media e una di scuola superiore. “La situazione è monitorata con attenzione dalla nostra task force – dichiara il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, Luisa Franzese – i presidi stanno applicando i protocolli di sicurezza. Siamo vicini alle scuole dove si sono registrati i casi di contagio. Offriamo il nostro supporto costantemente. E’ stata introdotta la didattica integrata nei casi di classi in isolamento”. Il timore dei presidi è che la didattica a distanza possa diventare la costante dei prossimi mesi. © RIPRODUZIONE RISERVATA