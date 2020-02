Droga tra i banchi delle scuole del Vallo di Diano. La scoperta da parte dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidata dal capitano Davide Acquaviva in una operazione, con le unità cinofile dei Carabinieri di Sarno. Sono state trovate, occultate nei bagni, alcune quantità di marijuana ed hashish, che sono sottoposte a sequestro. Ulteriori accertamenti saranno condotti sui responsabili della detenzione dello stupefacente sotto il coordinamento investigativo delle competenti Autorità giudiziarie ordinaria e dei minorenni, di Lagonegro e Potenza.

L’azione dell’Arma rientra nel programma di prossimità ai giovani, condotto anche attraverso il progetto “Carabiniere in classe”, periodici incontri sui temi della legalità con rappresentanti dell’Arma con gli studenti delle scuole di ogni livello e grado, volti anche alla conoscenza ed all’orientamento per carriere nelle forze armate e di polizia. © RIPRODUZIONE RISERVATA