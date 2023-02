Allarme furti nel Cilento, l'appello del sindaco di Laurino alla comunità: «Girano auto sospette»

E' allarme furti nel Cilento.Sono diversi gli episodi segnalati e denunciati a sud della provincia di Salerno.

E non sono pochi neppure i casi nei quali i malviventi sono entrati nelle abitazioni in presenza degli stessi proprietari per mettere a segno i furti.

A mettere in guardia i propri concittadini è stato, oggi, il sindaco di Laurino, Romano Gregorio, che ha pubblicato un messaggio sulla sua pagina Facebook.

«Le forze dell’ordine segnalano ipotetica presenza sul territorio del nostro comune di alcune vetture con a bordo persone sospettate di essere dedite alla commissione di furti in abitazione, pertanto se le citate auto vengono notate da voi concittadini, vogliate immediatamente informare il numero di emergenza 112» questo il testo del sindaco.

Sono state rese pubbliche anche le targhe dei due veicoli sospetti: Alfa Romeo Giulietta di colore bianco targa parziale EJ195 e un'Audi A3 colore Grigio Scuro targata GE041WW.