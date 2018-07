Venerdì 6 Luglio 2018, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 5 Luglio, 23:37

Nella zona di via Moscani regna la paura: dopo il furto in casa di lunedì sera, i residenti sono pronti a ricorrere a deterrenti adottati autonomamente per difendere se stessi e le loro case da malviventi abili e spregiudicati. C’è chi ha intenzione di apporre cancellate a porte e finestre con l’obiettivo di rendere quasi impossibile l’accesso in casa anche con le finestre aperte, elemento che ha probabilmente incoraggiato i ladri l’altra sera. Così come c’è chi sta pensando all’installazione di sistemi di videosorveglianza ben visibili che possano scoraggiare azioni analoghe a quella capitata a una famiglia del quartiere.Risale a lunedì sera quando due ladri incappucciati, nonostante la casa presa di mira non fosse vuota, si sono introdotti nell’abitazione e hanno cominciato a vagare in cerca di oggetti di valore. A scoprirli è stata la figlia dei proprietari che, insospettita da una porta socchiusa, ha sorpreso i malviventi che, a quel punto, si sono dati, fortunatamente, alla fuga senza malmenare nessuno. Dei due ladri, almeno per il momento, non c’è traccia anche se le forze dell’ordine stanno lavorando alacremente non solo per acquisire elementi utili all’individuazione dei responsabili dell’accaduto ma anche per presidiare in maniera più intensiva la zona che risulta essere particolarmente appetibile perché popolata principalmente da famiglie benestanti.