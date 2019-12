Ultimo aggiornamento: 07:31

La ringhiera è pericolante, le tamerici sono state tagliate o spezzate dal vento e non ancora sostituite, ci sono accumuli di rifiuti sparsi un pò ovunque e la spiaggia è spesso ridotta a una pattumiera. Sono solo alcune delle lamentele che i residenti e gli assidui frequentatori del porticciolo di Pastena hanno fatto pervenire alla nostra redazione dopo l’ennesima ondata di maltempo e, probabilmente, dopo qualche tempo dall’ultima bonifica straordinaria e ripristino dei luoghi. Negli anni scorsi sono state numerose le sollevazioni popolari e le richieste urgenti di intervento di gruppi di cittadinanza attiva che, scongiurato il rischio di vedere privatizzati quegli spazi, hanno continuato a chiedere dignità ed attenzione per questi ultimi.Da qualche tempo il comitatosembra aver rallentato le proprie iniziative a tutela dell’area e, sussurrano i residenti, gli effetti si vedono. «I problemi per cui chiediamo una maggiore attenzione all’amministrazione comunale – spiega Mario Cricchio, residente e componente del comitato – sono sempre gli stessi. Questo posto ha bisogno di un’attenzione costante e di un grado di manutenzione sempre uguale e ben strutturata. Gli interventi spot, purtroppo, servono davvero a poco.. Le tamerici sono danneggiate, non sono state sostituite ed ormai del verde resta davvero pochissimo. In generale, anche a causa dell’inciviltà delle persone, questi spazi si trasformano in un accumulo di rifiuti di ogni genere. In molti casi, i gruppi di cittadinanza attiva si assumono oneri che sarebbero dell’amministrazione comunale che, certamente riguardo questi spazi, non mette in campo l’adeguata programmazione. Non è possibile, però, lasciare che siano solo i cittadini ad occuparsene».Non è dello stesso avviso l’assessore all’ambienteche, invece, fa un appello alla cittadinanza affinchè ci sia maggiore collaborazione per il decoro degli spazi. «In quelle aree facciamo un lavoro costante – spiega – a volte anche più di quello che dovremmo o di quello che è programmato. Chiaramente l’attenzione non è mai abbastanza ma la collaborazione dei cittadini è determinante sia per denunciare comportamento scorretti che per vigilare su quanto accade. È un lavoro sinergico».