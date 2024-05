Allarme sicurezza al Carmine Alto: anche il consigliere comunale Filomeno Di Popolo è pronto a scendere nuovamente in campo per venire incontro alle esigenze dei residenti che, proprio l'altro giorno, hanno avviato l'ennesima raccolta firme per chiedere all'amministrazione comunale di installare un sistema di videosorveglianza con l'obiettivo di fungere da deterrente rispetto a furti e danneggiamenti che, con sempre maggiore frequenza si stanno verificando nell'area compresa tra via Guadalupo, via Laspro, via Cavallo, via Seripando, via La Mennolella e via Calenda.

La questione sarà ora portata in consiglio comunale: in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo bisognerà capire se ci sono i margini per poter intervenire, da un punto di vista economico, non solo in quell'area della città dove da tempo le proteste sono crescenti, ma anche nelle vicinanze di piazza San Francesco, e nello specifico della chiesa del Carmine: qui il parroco ha più volte segnalato la presenza di senzatetto molesti e spesso ubriachi e minacciosi.

«Circa un anno fa – ricorda Di Popolo - scrissi all'assessore comunale alla sicurezza Claudio Tringali, circa la necessità di installare telecamere in via Cavallo dove si verificano di frequente questi atti vandalici, ed effettuammo un sopralluogo congiunto con lui ed un tecnico comunale, per valutare cosa fosse necessario per l'installazione. Pochi giorni fa, sono ritornato alla carica per perorare anche il posizionamento di un impianto di videosorveglianza antistante il Santuario del Carmine.

L'assessore Tringali si era e si è dimostrato disponibile, visto che al Centro Elaborazione Dati del Comune è stato assegnato un nuovo dirigente che potrebbe prendersi cura del caso. Tra l'altro della questione è a conoscenza anche il sindaco Vincenzo Napoli, che è stato partecipe di un altro sopralluogo, dopo che nel parcheggio di via Cavallo furono ritrovate anche siringhe usate e bottigliette d'acqua, a testimonianza del fatto che in zona, complice l'isolamento e la scarsa illuminazione, prolifera pure lo spaccio di droga». Il problema principale, spiega Tringali, è che per installare le telecamere è necessario mettere in cantiere dei lavori di scavo che possano collegare le apparecchiature alla fibra, in modo da rendere il sistema effettivamente in grado di stanare eventuali episodi di microcriminalità.

«Allo stato stiamo procedendo per dotare di questi impianti l'area del lungomare e di piazza della Libertà – anticipa Tringali – Ma discuteremo sicuramente anche delle problematiche del Carmine alto. Abbiamo incontrato i rappresentanti del comitato di quartiere ed i residenti in diverse occasioni e non ci siamo mai tirati indietro rispetto a un confronto sincero«. Non resta dunque che capire se l'amministrazione riuscirà a trovare le risorse necessarie per rispondere alle richieste degli abitanti del quartiere, pronti a sottoscrivere l'ennesima petizione.