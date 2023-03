Allarme sicurezza stradale, chiesto l'intervento

Allarme sicurezza stradale a Battipaglia, dove il movimento politico Battipaglia Radici e Valori lancia un appello all’Amministrazione di Cecilia Francese. «Basta vivere un po’ il centro e le periferie - scrive il segretario del Movimento, Annalisa Spera - per rendersi conto che soprattutto gli attraversamenti pedonali sono spesso costituiti da strisce sbiadite, poco illuminate, che non garantiscono la sicurezza dei pedoni e in particolar modo dei più giovani».

Il tema dell’illuminazione è di vecchia data e la città, ancora oggi, attende l’inizio dei lavori di adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione, che pure l’Amministrazione ha annunciato da tempo. A questo, tuttavia, adesso si aggiunge anche la questione della viabilità: «Per questo motivo chiediamo all’ente di provvedere ad horas al ripristino di tutta la segnaletica orizzontale, con particolare attenzione alle strisce pedonali, provvedendo ad approntare sistemi per la segnalazione e l’illuminazione degli stessi - prosegue Spera - Ne esistono di differenti tipi: quelli che si attivano con l'attraversamento del pedone, quelli illuminati dall’alto, quelli illuminati dal basso, quelli realizzati con strisce luminose inserite nell’asfalto».

Oltre questo, Spera chiede anche l’installazione di specchi stradale, che migliorano la visibilità in prossimità delle intersezioni: «Pensiamo ad esempio all’incrocio tra via Buozzi e via del Centenario punto nel quale sempre con estrema difficoltà si riesce a portare a termine la manovra, e tanti altri piccoli incroci nei quali la visibilità è scarsa - aggiunge il Segretario - Vogliamo ricordare che ogni volta che accade anche un piccolo tamponamento le ricadute sono sempre importanti: ritardi nella circolazione viaria, impegno di agenti di polizia municipale che invece potrebbero occuparsi di altre questioni più importanti e spesso trasporti al vicino ospedale per piccoli traumi».