Giovedì 25 Luglio 2019, 12:00

Stop alla circolazione per i veicoli a gasolio più inquinanti e ai motocicli più vecchiotti e motore dell'auto spento se a un semaforo o in presenza di traffico, la marcia dovesse arrestarsi per oltre un minuto. Sono queste alcune prescrizioni contenute in un'ordinanza del sindaco di Salerno per arginare gli sforamenti delle emissioni nell'aria di biossido di azoto che si registrano da inizio anno. Il divieto, dall'incrocio dei dati del ministero dei Trasporti con quelli contenuti nell'ordinanza, dovrebbe interessare oltre 43mila tra autovetture e motocicli che pertanto, non potranno circolare dal lunedì al venerdì dalle 9 e 30 alle 12 e 30 e dalle 15 alle 18 e 30. Il parco veicoli di Salerno conta tra due e quattro ruote, al febbraio di due anni fa, 112mila e 607 veicoli. Di questi, oltre il 38% rientra tra quelli che sarebbero più inquinanti.