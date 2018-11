Allarme tossicodipendenti ad Agropoli

Giovedì 8 Novembre 2018, 16:19

AGROPOLI. E' allarme tossicodipendenti in città. Dopo il caso delle siringhe abbandonate in via Petrarca, a ridosso del centro cittadino, nuove denunce giungono dall'area dell'ex campo sportivo Gino Landolfi. Più persone hanno segnalato di aver visto non solo siringhe o loro involucri abbandonati nella zona ma anche delle persone intente ad assumere stupefacenti in pieno giorno e in un'area molto frequentata. «Qualche pomeriggio fa - dice Maria - mi trovavo in macchina con mio marito, stavamo per parcheggiare quando poi su uno scalino delle vecchie tribune abbiamo visto una coppia. L'uomo aveva una siringa nel braccio mentre la donna con una bottiglietta che si sciacquava». Un racconto raccapricciante: «Per fortuna ad assistere alla scena - continua la donna - c'eravamo io e mio marito che siamo adulti, mi auguro che i bambini non debbano mai assistere a queste scene». Che vi fosse un problema tossicodipendenti ad Agropoli si sapeva da tempo. Qualche mese fu furono gli attivisti 5 Stelle a lanciare l'allarme per la presenza di siringhe nell'area dove insistono i bagni pubblici ormai dismessi. Più di recente, invece, genitori dei bambini che frequentano la scuola dell'infanzia Madonna delle Grazie avevano denunciato la presenza di involucri di siringhe nel cortile dell'istituto. Da tempo, infine, si segnalano giovani intenti a consumare droghe leggere in via Rossi, sempre in centro. «Servono più controlli, non si può assistere inermi a tutto ciò», è l'appello unanime dei cittadini.