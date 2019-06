Mercoledì 5 Giugno 2019, 20:05

Da Rimini a Matarea passando per Contursi Terme sulle due ruote. Duecento motociclisti arriveranno domani pomeriggio nella città delle terme in un viaggio iniziato lunedì, che percorre 1200 chilometri da nord a sud del Paese. È l'Italian Challenge, evento che tocca i luoghi turistici più significativi scelti in questo 2019, luoghi considerati al top dai visitatori. Dal mare, alle città d'arte e cultura e alle terme, con la scelta, in Campania, di Contursi Terme. Strade asfaltate secondarie e panoramiche sono quelle scelte, sono le strade per vedere i luoghi belli del Paese, passarci vicino, osservarne le meraviglie spesso nascoste. Cinque le tappe, Contursi è la penultima, per giungere sabato a Maratea. E nella città delle terme tutto è pronto per accogliere per due giorni la carovana che conoscerà la provincia salernitana e, all'arrivo, berrà innanzitutto le acque minerali che sgorgano dalle sorgenti del Sele. Anche questa è promozione del territorio.