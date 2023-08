Allerta meteo, a Maiori chiude la statale amalfitana fino mercoledì

Preoccupa il maltempo annunciato dalla protezione civile e in Costiera Amalfitana chiude la statale 163 interessata dai lavori di bonifica dopo il devastante incendio del 12 agosto nel tratto compreso tra Capo d’Orso e l’abbazia di Santa Maria de Olearia, in territorio di Maiori.

E così, a causa della vigente allerta meteo gialla che sta comportando sul territorio piogge, temporali e vento forte, l’Anas ha deciso la totale interruzione della circolazione stradale sulla statale 163 “Amalfitana” interessata dai lavori in località Capo d’Orso.

Non sussistendo le condizioni di sicurezza necessarie per la circolazione, l'arteria (già interessata da ordinanza di chiusura in vigore tutti i giorni dalle 8 alle 16) chiudera completamente a partire dalle 20 di oggi, lunedì 28 agosto, e fino alle ore 16 di mercoledì 30 agosto.