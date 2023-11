Giallo a Padula. Un uomo di 40 anni, Fedele Marotta, è scomparso intorno alla mezzanotte di martedì sera. L’uomo, allevatore ed esperto di cavalli, non dà notizie di sé da oltre 24 ore. La task force per trovarlo è stata attivata nella notte a seguito di una denuncia di scomparsa. Il 40enne non rispondeva al telefono e questo ha allertato alcune persone vicine. I carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Roberto Bertini hanno trovato, a pochi minuti dalla denuncia, l’automobile, un’utilitaria, abbandonata nei pressi di un canale a poche decine di metri dalla strada statale 19 e a circa duecento metri dallo svincolo autostradale di Padula-Buontabitacolo.

L’auto è stata trovata con lo sportello ancora aperto e a quanto pare - anche si tiene il massimo riserbo sulle indagini - il cellulare dell’allevatore era a terra. Immediato l’arrivo sul posto di diverse pattuglie dei carabinieri sia del Nucleo operativo sia della locale stazione. Le indagini si sono suddivise in diversi settori. Alcuni militari - con il supporto logistico dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina guidati dal caposquadra Bruno Mangieri - hanno avviato le indagini tra i terreni e sulle sponde del canale, armati di torce e muovendosi in squadra per diverse ore. Le ricerche sono poi continuate con la luce del giorno ma senza esiti. Allo stesso tempo, già nella notte, altre pattuglie e altri carabinieri hanno cominciato a esaminare le immagini dei sistemi di videosorveglianza dell’area, soprattutto nei pressi dello svincolo autostradale e ad ascoltare i parenti del 40enne o comunque chi lo ha incontrato per ultimo.

Le ipotesi al vaglio degli inquirenti sono molteplici e non si tralascia alcuna pista. Due, a ora, le ipotesi più accreditate: un allontanamento volontario (si spera non per un gesto di autolesionismo) ma anche un allontanamento forzato a opera di qualcuno che vuole far del male a Marotta. Per questo motivo gli inquirenti stanno anche attenzionando le amicizie e gli ultimi contatti del 40enne per cercare di comprendere le varie dinamiche. In questa ottica e per ulteriori accertamenti sono in azione anche i carabinieri della Scientifica di Salerno.

L’automobile è stata infatti sottoposta ad attento esame e a sequestro, anche l’area dove è stata ritrovata è stata delimitata dai sigilli. Il giallo resta: a più di 24 di distanza dalla scomparsa non si sa cosa possa essere accaduto all’allevatore di Padula. Al vaglio degli inquirenti, ovviamente, anche cellulari e gli ultimi movimenti dello scomparso.