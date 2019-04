Mercoledì 3 Aprile 2019, 06:45

Quel manufatto abusivo eretto su un terreno di sua proprietà e all’interno del quale da anni vive con la sua famiglia, deve essere demolito. A disporlo, ieri, attraverso un’ordinanza, è stato il giudice del tribunale di Salerno, dottoressa Ansalone, che ha accolto l’istanza della Procura di rendere esecutiva una sentenza emessa già nell’ottobre del 2007 che dispone l’abbattimento dell’immobile. Non c’è stato nulla da fare per un cittadino cavese che per oltre un decennio ha vissuto con una pesantissima spada di Damocle sul capo: quella casa dove vive con sua moglie ed i loro due figli entrambi minorenni, deve essere rasa al suolo. Dura lex, sed lex: le ultime speranze per l’uomo, dializzato ed unico percettore di reddito all’interno del nucleo familiare, si sono infrante ieri quando il giudice Ansalone, non ha potuto fare altro che accogliere la richiesta della Procura rendendo immediatamente esecutivo l’ordine di abbattimento disposto già 11 anni fa ma mai applicato perché nessuno si era fatto carico delle spese per effettuare la demolizione, spese che in genere spettano o alla Procura o al Comune.