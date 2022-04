Si allontana dalla casa di cura ritrovata da un elicottero dei vigili del fuoco

E’ stata ritrovata in buone condizioni, ma impaurita, la giovane paziente di Villa dei Fiori che questa mattina si era allontanata dalla casa di cura di Poggio San Pantaleone. A individuarle la diciassettenne in un luogo della collina, caratterizzata da una folta boscaglia, sono stati i vigili del fuoco che per diverso tempo hanno sorvolato la zona con un elicottero.

Lo stesso mezzo, dopo averla prelevata dal luogo dove è stata individuata, l’ha trasportata nel piazzale dello stadio San Francesco. Ad attenderla un’ambulanza del 118 che ha trasferito la giovane nel vicino ospedale Umberto I. La ragazza, originaria della provincia di Avellino, si era allontanata in una zona dove passeggiava con i familiari durante le visite. Si è incamminata lungo un sentiero perdendo, poi, l'orientamento.