Alluvioni, a Sapri scuole chiuse e mercato sospeso; Vibonati chiede la proroga dello stato di calamità

Una notte terribile, iniziata poco prima di mezzanotte e proseguita fino intorno alle 2.30. Sapri a poche ore dal primo allagamento è tornata sotto scacco del maltempo. Dopo le immagini già forti vistesi in mattinata durante la notte la pioggia incessante è caduta copiosa sulla cittadina. In un attimo i canali sono esondati impetuosi ribellandosi ad ogni argine e costrizione e si sono trasformati in fiumi che hanno invaso le strade.

Non solo una località ma i punti principali della cittadina sono stati interessati da allagamenti. Allagamenti, sia pure meno consistenti, si sono verificati anche a Policastro e Villammare, lì dove già nel corso della mattinata si erano verificati dei disagi.

Nel comune di Vibonati il sottopasso ferroviario è stato chiuso al transito durante la notte con l'invito ai cittadini ad utilizzare il percorso alternativo. Il sindaco di Sapri ha disposto per venerdì la proroga della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e la sospensione del ercato settimanale . Il sindaco di Vibonati Borrelli ha chiesto al presidente della Campania la proroga dello stato di calamità.