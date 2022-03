Alt dei carabinieri, lancia fazzoletto con dentro cocaina: nei guai 22enne

PAGANI. Guidava uno scooter senza patente, ma poco prima di essere fermato per un controllo, aveva lanciato a terra un fazzoletto con dentro della cocaina. Circa 0,92 grammi, pari ad almeno 6 singole dosi. Per questo e altro, un ragazzo di 22 anni di Pagani è finito a processo. Le accuse sono di detenzione ai fini di spaccio e per violazioni legate alla guida di un mezzo di circolazione. I fatti risalgono al 20 ottobre 2017, a Pagani, a seguito di un controllo dei carabinieri della tenenza, con l'indagine partita una volta inviata l'informativa alla Procura di Nocera Inferiore. Il ragazzo fu fermato per un normale controllo su strada, ma alla vista dei militari, lanciò un fazzoletto di carta a terra, con dentro i grammi di cocaina utili a confezionare almeno sei dosi. Probabilmente da vendere a qualche acquirente, dato che i militari ritennero quel quantitativo non esclusivamente di uso personale. Da ulteriori controlli, inoltre, il giovane viaggiava su di uno scooter Aprilia senza patente. La carta di circolazione non era mai stata conseguita. Circostanza che gli era valsa una nuova contestazione dinanzi al giudice, ora pronto per il processo.

