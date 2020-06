È guarito l’ultimo paziente covid di Agropoli ma la compagna risulta nuovamente positiva. È un uomo originario di Cava de’ Tirreni ma residente ad Agropoli con la compagna. Il ragazzo non ha più il coronavirus ma la compagna contagiata, poi risultata guarita da settimane, ieri con un nuovo tampone di verifica è risulta nuovamente positiva. La donna è sempre rimasta in isolamento in quanto convivente con una persona affetta dal virus. Sulla sua nuova positività si attende il tampone di conferma per capire se realmente ha il coronavirus una seconda volta.



Con la guarigione dell’ultimo caso - resta solo da aspettare la conferma della positività della donna - il Cilento si appresta, dopo quasi quattro mesi a diventa covid free. Risale infatti al 26 febbraio il caso positivo di Montano Antilia con la biologa di 26 anni rientrata da Cremona. Fu il primo caso nel Cilento e tra le prime due positività in tutta la Regione Campania. Nel territorio a sud di Salerno registrati due casi a Vibonati, quattro a Casal Velino, uno a Laurino, uno a Perdifumo, due a Sessa, uno a Serramezzana, uno a Capaccio, quattro a Vallo e ventinove ad Agropoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA