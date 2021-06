Altavilla, i ladri portano via il defibrillatore donato grazie ad una raccolta fondi

È vuota la cassetta che conteneva il defibrillatore, lo hanno rubato ignorando quanto questo prezioso presidio medico potesse salvare vite umane. È accaduto ad Altavilla Silentina ed il defibrillatore era vicino all'ufficio postale, un luogo strategico ma anche sicuro. Invece chi lo ha portato via non si è fatto condizionare neppure dalle telecamere nei pressi, da cui si spera si possa risalire ai ladri.

APPROFONDIMENTI LE INDAGINI Associazione a delinquere, dalla Calabriaal Cilento: nove misure... IL CASO Ravello, Scurati si dimette prima ancoradi cominciare dopo lo... SALERNO Truffa del pacco agli anzianiarrestata 28enne vesuviana IL CASO Raid al parchimetro per rubare monete: minori incastrati dai video

Il defibrillatore, chiuso in una teca e con un kit di primo soccorso, era stato donato alla comunità dall'associazione La Panchina, che da anni si occupa di cardioproteggere i Comuni. Nel 2014, nelle varie frazioni, sono stati installati quattro defibrillatori grazie ad una raccolta fondi durante la Giornata per la vita e per Vito.

"Questi strumenti salvavita – dice Emilia Verderame – presidente dell’associazione La Panchina - sono importantissimi per le piccole comunità del Cilento lontane dalle strutture ospedaliere. I Dae possono fare la differenza nel salvare vite umane, non riusciamo a capire il furto di uno strumento salvavita". Una missione, quella di questa associazione che dal 2013 ad oggi ha cardioprotetto 13 comuni del Cilento: Albanella, Altavilla Silentina, Felitto, Orria, Ottati, Torchiara, Agropoli, Stio, Magliano Nuovo, Monteforte Corleto, Piaggine, Laurino, Capaccio-Paestum, posizionando 28 defibrillatori, acquistati con i fondi raccolti nella Giornata per la Vita e per Vito che si tiene ad Albanella nel mese di agosto e con i fondi del 5 per mille.