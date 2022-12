Altra visita speciale per Francesco Pucciarelli, malato di SLA: a Caggiano arriva don Maurizio Patriciello

Una mattinata intensa e ricca di emotività per la visita a Caggiano di Don Maurizio Patriciello. Grazie all'invito di Francesco Pucciarelli, la comunità caggianese ha potuto interloquire intensamente con il parroco antimafia del Parco Verde di Caivano. "Lo abbiamo ringraziato - ha rivelato il sindaco Modesto Lamattina - per il suo enorme impegno nella lotta alle mafie nelle cosiddette 'Terre dei Fuochi', l’area tra Napoli e Caserta che la camorra ha fatto diventare discariche a cielo aperto".

Dopo la visita a casa di Francesco Pucciarelli, che da anni con coraggio e attaccamento alla vita lotta contro Sla e che qualche giorno fa ha ricevuto la visita di Katia Ricciarelli, don Maurizio e l'amministrazione si sono recati in Piazza Lago, dove a marzo con gli alunni dell'istituto Comprensivo di Caggiano è stato piantumato l'albero della Legalità in ricordo di Don Peppe Diana, tragicamente ucciso per le sue battaglie contro la camorra.

"A nome di tutta la comunità caggianese abbiamo ringraziato Don Maurizio esprimendogli tutta la nostra incondizionata solidarietà e vicinanza, nelle sue battaglie di legalità che lo hanno portato a vivere da tempo sotto scorta", ha concluso il primo cittadino.