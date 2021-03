Covid: altri due morti nel Vallo di Diano, lutto a Teggiano e Monte San Giacomo

Ancora decessi per Covid nel Vallo di Diano e con il bilancio, triste, che sale a 46 dall'inizio della pandemia per il Vallo di Diano. Si tratta di un 76enne di Teggiano che ha perso la vita dopo essere risultato positivo al Covid nei giorni scorsi. L’anziano era ricoverato nell‘ospedale “San Giovanni Bosco” a Napoli ma purtroppo non ce l'ha fatta. Anche a Monte San Giacomo si registra un decesso, un uomo di 75 anni ricoverato all'ospedale di Agropoli. E' il primo decesso legato al virus del piccolo paese valdianese.

