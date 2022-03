Studentessa senza mascherina è bufera al classico Tasso

Mascherina non indossata, studentessa a rischio sospensione. Accade al liceo classico Tasso dove da lunedì è in corso la Settimana dello studente. «Qualcuno non ha capito che siamo ancora in emergenza sanitaria. Esiste la settimana dello studente concordata con i docenti. Ma non posso accettare che si vada in giro per i corridoi senza mascherina». Così la preside del liceo Tasso, Carmela Santarcangelo, in riferimento ai fatti che stanno...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati