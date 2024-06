In un primo momento sembrava una lettera come tante altre che arrivano al secondo istituto comprensivo di Nocera Inferiore. Ma quando la preside Teresa Staiano ha letto sul retro della busta il mittente, l’emozione è diventata palpabile. Il mittente era la Segreteria di Stato di Città del Vaticano. La dirigente l’ha subito aperta. Era stata informata che gli alunni della seconda D della scuola media Giuseppe De Lorenzo, avevano inviato alcune lettere a Papa Francesco.

Ma non si aspettava una risposta e l’invito a Roma, per pregare insieme per la pace. Quasi tutti gli studenti, infatti, avevano manifestato preoccupazione per le guerre in corso esortando il Papa “a pregare”. Commovente la testimonianza di Sara, 12 anni, che ha scritto «ad ottobre, insieme alla mia famiglia, ho partecipato all’Angelus in piazza San Pietro. Sfortunatamente sono capitata in un posto dove non riuscivo a vederla bene, ho visto soltanto un suo braccio. Durante quell’Angelus ha parlato della guerra tra Ucraina e Russia che, purtroppo, è ancora in corso. Da sempre mi è simpatico perché penso che sia una persona buona. Avrei tanto piacere di incontrarla insieme ai miei compagni di classe e alla mia professoressa. Spero che questo mio desiderio possa avverarsi».

La dirigente scolastica ha immediatamente informato la professoressa Cristina Vitale, docente di Italiano, che aveva avuto l’idea di far scrivere ai propri ragazzi alcune lettere al Papa. «Tutto è nato - racconta l’insegnante - da una fortunata congiuntura, ovvero lo studio della Divina Commedia. Il viaggio di Dante ha fatto nascere nei ragazzi il desiderio di trovare risposte. Chi più del Papa avrebbe potuto esserci d’aiuto?». I ragazzi non hanno perso tempo, sono così partite 15 lettere.

Nella maggior parte sono emerse le loro preoccupazioni anche per quanto sta accadendo a Gaza sino al rischio di un ampliamento dei conflitti. «Ho aperto la lettera - racconta Staiano - con curiosità ed emozione. Ho letto il testo con commozione. Il Papa li ha ringraziati con grande affetto, esortandoli a coltivare i valori importanti della vita, fondati sul Vangelo. Poi l’invito ad un’udienza del mercoledì, evento che certamente organizzeremo».