Mercoledì 22 Maggio 2019, 08:15 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2019 08:26

Per Franca Principe, la dirigente scolastica del polo liceale di Sapri, arriva la sentenza definitiva per l'incidente ad uno studente avvenuto a scuola del 2011. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando in questo modo la sentenza di secondo grado. La preside è stata condannata, per lesioni colpose gravi, a un mese di reclusione, pena sospesa, con il beneficio della non menzione nel certificato penale e ad una provvisionale di 15mila euro. «È una sentenza che deve preoccupare tutti i presidi d'Italia», afferma con forza l'avvocato Domenico Ciruzzi che per due ore circa ha controbattuto ai giudici della Cassazione in difesa della Principe. «La mia assistista è stata condannata per fatti che sono avvenuti all'interno di un'area dell'edificio che non era nelle competenze della scuola ma della Provincia di Salerno e in un giorno in cui la stessa si trovava fuori Sapri per presiedeva una commissione d'esame».