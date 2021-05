Amalfi, abusivismo in Costiera 15 denunciati in una settimana

Proseguono i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Amalfi finalizzati al contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio in Costiera. Nel corso della settimana appena trascorsa sono 15 le persone che, a vario titolo, sono state denunciate all'autorità giudiziaria di Salerno. In particolare a Praiano, i Carabinieri della stazione di Positano, a seguito di un sopralluogo, hanno sequestrato un immobile che si trova poco al di sotto il livello stradale della Strada statale 163 Amalfitana, in pieno centro cittadino, in quanto vi è stata una variazione della destinazione d'uso del locale originariamente adibito a deposito.

APPROFONDIMENTI IL COLPO Salerno, furto con spaccata in armeriarubati 5 fucili, l'auto... LA SENTENZA Guerriglia in carcere tra napoletanie salernitani: oltre 37 anni di... IL CASO Lite per un casolare: figlio del proprietarioferito con una... FAR WEST Sparatoria davanti la scuola: truffatoriscappano ma perdono 4mila...

Allo stesso tempo sono state riscontrate numerose irregolarità tra le quali spiccano la demolizione di una scala esterna, l'apertura di un vano sul prospetto principale e la messa in opera di pavimentazione e relative ringhiere sul prospiciente terrazzo di circa 200 mq. Tutta l'area interessata dai lavori in corso è stata sottoposta a sequestro penale. La denuncia, in questo caso, è scattata per il proprietario, l'architetto direttore dei lavori e il legale rappresentante della ditta che li sta eseguendo.