«Come ormai accade con cadenza periodica, anche stavolta, le conseguenze degli eventi atmosferici sono state gravissime per la Costiera Amalfitana, mettendo in pericolo l'incolumità stessa dei cittadini, ai quali va tutta la mia vicinanza e solidarietà»: così Anna Bilotti, deputata del Movimento 5 Stelle, interviene sulla frana che ha sconvolto Amalfi.

«il nostro territorio si dimostra giorno dopo giorno fragilissimo - continua Bilotti - Ed è un dato di fatto che le attività di tutela e di contenimento del rischio non siano all'ordine del giorno delle autorità competenti. Questa realtà è dimostrata soprattutto dalla incapacità politica di porre la conservazione delle nostre ricchezze al primo posto dell'agenda regionale. Non è concepibile che la Costiera Amalfitana sia abbandonata all'incuria. Nonostante le risorse tecniche ed economiche messe a disposizione dal Ministero dell'Ambiente negli ultimi anni, proprio per attivare velocemente gli interventi contro il dissesto idrogeologico, l'unica risposta di rilievo da parte della Regione Campania è stata quella della programmazione in Costiera Amalfitana di un tunnel dal costo di 18 milioni di euro, per agevolare il traffico veicolare guadagnando pochi secondi di percorrenza. Con questa mancanza di visione rispetto al futuro del nostro patrimonio naturalistico rischiamo seriamente di lasciare alle future generazioni solo fango e macerie».

Ultimo aggiornamento: 16:04

