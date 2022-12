Ad Amalfi brindisi di Natale con bagno. Tradizione rispettata sulla spiaggia grande

Selfie, brindisi e tuffo in mare. Si è ripetuto stamane ad Amalfi il tradizionale scambio d'auguri sulla spiaggia grande dove ogni anno si festeggia in maniera alternativa il Natale.

Diventato nel corso del tempo un appuntamento fisso nella città capofila della Costiera, il brindisi in riva al mare di Amalfi attira ogni anno sempre più persone che si uniscono al gruppo storico di bagnanti d'inverno.

Certamente il bel tempo ed il clima mite di oggi hanno sicuramente facilitato l'organizzazione del brindisi in acqua. Ma c'è da stare sicuri che anche con temperature più rigide, gli irriducibili del brindisi in riva al mare non si sarebbero sottratti al consueto tuffo di Natale nelle acque di Amalfi.