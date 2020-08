LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 15:57

Il comandanteè ilper la XX edizioneil cui tema è «Il mare». L'investitura va così al capitano dellas, duramente colpita dalla pandemia nello scorso febbraio e rimasta in quarantena nella baia di Yokohama con circa 700 contagi su 3700 persone appartenenti a 56 nazionalità diverse. È diventata icona mondiale la foto nella quale il comandante Arma sbarca per ultimo dalla nave alla fine della quarantena.L'assessore alla cultura, beni culturali, eventi e tradizioni del, Enza Cobalto, spiega: «Come avevo già annunciato qualche giorno fa, agganciamo il Capodanno Bizantino al particolare momento storico che stiamo vivendo. La città che ha posto una pietra miliare nella storia del diritto marittimo con la Tabula de Amalpha, il più antico statuto marittimo italiano, adoperato in tutto il mediterraneo fino al XVI secolo, riconosce al comandante Arma di aver incarnato con il suo operato in una situazione di grave crisi i migliori principi della condotta marinaresca, nel solco di quanto l'Antica Repubblica Marinara di Amalfi tra i primi nella storia ha codificato e legiferato».L'assegnazione del titolo è stata ratificata dalla Commissione del, composta dai sindaci di Amalfi Daniele Milano e di Atrani Luciano de Rosa Laderchi, dagli assessori alla Cultura di Amalfi Enza Cobalto e di Atrani Michele Siravo, dal presidente del Centro di Cultura e storia amalfitana Ermelinda Di Lieto, dal medievalista Giuseppe Gargano e dallo storico dell'arte Giovanni Camelia, che furono con Bottiglieri gli ideatori del Capodanno Bizantino.