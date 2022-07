Amalficoast Summer Festival, tra gli artisti Fred De Palma, Boro Boro e Il Pagante

L’estate dei giovani in Costa d’Amalfi è al porto di Maiori con Fred De Palma e Boro Boro + Il Pagante. I concerti con le star dance ad agosto con l’Amalficoast Summer Festival L’estate dei giovani in Costa d’Amalfi è al porto di Maiori con Fred De Palma e Boro Boro + Il Pagante.

I concerti con le star della musica live dance, idoli dei ragazzi, sono in programma ad agosto per l’Amalficoast Summer Festival, patrocinato dal comune di Maiori. Il 10 agosto si esibiranno nell’anfiteatro del porto turistico di Maiori Boro Boro e il Pagante. Se si parla di hit, non si può poi prescindere da Fred De Palma, che tra i suoi successi ha il tormentone da 255 milioni di visualizzazioni su YouTube «Una volta ancora» con Ana Mena, disco d’oro. Appuntamento il 19 agosto 2022 sempre a Maiori. Il festival propone così artisti da milioni di streaming che hanno al loro attivo diversi dischi d’oro e di platino, con brani che sono colonna sonora delle estati italiane. Il rapper Boro Boro ha lanciato in questi giorni il suo album intitolato Caldo, inciso assieme a MamboLosco, che ha debuttato al quarto posto nella Classifica Fimi Album.

L’album si è subito inserito a pieno titolo tra le hit del momento così come già accaduto nel 2019 con i pezzi Lento e Twerk, nati dalla stessa collaborazione. Il disco uscito per Virgin Records – Universal Music Italia è formato da undici brani e vede le collaborazioni di Dark Polo Gang, Rosa Chemical, Beba, Anna, Lola Indigo, Geolier e Samurai Jay. Accanto a Boro Boro, sul palco ai piedi del castello Miramare il 10 agosto 2022 si esibiranno le web star di Il Pagante: Eddy Veerus e Roberta Branchini con i loro singoli più famosi: Ultimo, Il terrone va di moda, Settimana Bianca, Bomber e #Sbatti. Una storia singolare quella del gruppo: inizialmente, Il Pagante è il nome di una pagina Facebook che prende vita nel 2010. Lo scopo è quello di creare ironia sullo stile di vita milanese concentrandosi particolarmente sui Pr e sui paganti, ovvero coloro che acquistano i biglietti. Solo dopo aver pubblicato il loro primo singolo, Entro in pass, ottengono un successo inaspettato. Quattro anni dopo pubblicano il loro primo album e grazie al successo ottenuto nei vari mesi, ottengono anche diverse collaborazioni. Raggiungono milioni di visualizzazioni su YouTube, vincono dischi d’oro e di platino e pubblicano, nel frattempo, un secondo album nel 2018 dal titolo Paninaro 2.0.

Imperdibile la seconda serata dell’Amalficoast Summer Festival promosso da Amalfi Coast Nightlife Organization. Appuntamento il 19 agosto 2022 all’anfiteatro del porto turistico di Maiori con il mattatore delle hit estive, l’artista che ha fatto ballare tutta l’Italia negli ultimi anni: Fred De Palma, il king del reggaeton. Il 2022 non farà eccezione, visto che «Extasi» con Takagi & Ketra è nella top 10 dell’avvio della stagione estiva. Con le sue hit promette di far ballare tutto il pubblico a Maiori. Fred De Palma ha collaborato con altri grandi artisti della scena rap italiana, quali Moreno, Clementino, Marracash e Shade. Nel suo curriculum vanta lavori al fianco di produttori come Takagi & Ketra. Negli anni ha continuato a sfornare le sue hit, in coppia con Ana Mena che gli sono valsi diversi singoli nella top ten di paesi latini e, ultima, Anitta con la quale ha realizzato diverse canzoni provenienti dal suo album del 2021 Unico, che è disco d’oro. Su tutte «Un altro ballo!».