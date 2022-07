Amalfi, il comune diventa «Smart»: 200 mila euro stanziati per l'innovazione

Dal Governo circa 200mila euro di finanziamenti per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Li ha ottenuti - tra le prime in Italia - l’Amministrazione Comunale di Amalfi, guidata dal Sindaco Daniele Milano, per effetto dell’ammissione ai fondi previsti dal Pnrr e riguardanti ben cinque tipologie di bando. Nello specifico sono stati ritenuti ammissibili i progetti legati all’implementazione del pacchetto per l’identità digitale «Spid», all’abilitazione al modello «Cloud» , alla realizzazione degli interventi di miglioramento dei siti web e di servizi digitali per il cittadino secondo modelli e sistemi progettuali comuni, all’attivazione dei pagamenti elettronici per numerosi servizi pubblici mediante PagoPA , e di nuovi servizi digitali su tutti i telefoni dei cittadini attraverso la App «IO» .

Si tratta degli importanti bandi dedicati alla transizione digitale, previsti nell’ambito del «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza» e promossi dal Ministero per l’innovazione tecnologica, tutti attivati per mettere in condizione i Comuni di attivare importanti e nuovi servizi online per i cittadini. Gli interventi, che non prevedono alcun costo per le casse del comune di Amalfi, una volta individuati i fornitori dovranno essere realizzati entro il 2023. «I progetti presentati grazie alla tempestività dell’Amministrazione e dei nostri uffici - spiega il sindaco Daniele Milano - garantiranno la digitalizzazione di ulteriori servizi a costo zero. Quella che si apre sarà una fase di ulteriore innovazione che renderà il nostro Comune ancora più moderno e efficiente, ma soprattutto pronto a raccogliere le nuove sfide della digitalizzazione previste dal Pnrr». «Siamo felici che le scelte strategiche adottate dalla nostra Amministrazione con riguardo all’organizzazione interna - sottolinea il consigliere alla cittadinanza digitale Giorgio Stancati - inizino a portare i primi significativi frutti. I prossimi 12 mesi vedranno tutta la struttura impegnata nel realizzare questi nuovi progetti che assicureranno ai cittadini servizi ancora più innovativi».