Emergenza traffico e targhe alterne: i sindaci chiedono un tavolo tecnico con forze dell'ordine

Un tavolo tecnico con tutte le forze dell'ordine per ottenere un supporto alle polizia municipali nei controlli sulle targhe alterne durante i week end di giugno e luglio. E' stato richiesto al prefetto di Salerno, Francesco Esposito, dal presidente della conferenza dei sindaci della Costa d'Amalfi, Fortunato Della Monica.

«Ho chiesto ufficialmente come presidente della conferenza dei sindaci della Costa d’Amalfi al signor prefetto di convocare un tavolo a breve - spiega il primo citatdino di Cetara - Una riunione ad hoc con il questore, i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, per aiutarci come comuni, considerato che abbiamo risorse limitate e carenza di personale, a far rispettare l’ordinanza dell’Anas ma soprattutto nei fine settimana a fa rispettare la circolazione a targhe esterne».

Tutto questo dopo il caos del ponte della Liberazione che ha portato sulla statale decine di migliaia di auto e bus con conseguenze devastanti sia in termini di circolazione stradale, ma anche di sicurezza e vibilità per i residenti e i turisti stanziali.

Tra le auto circolate in quei giorni tantissime erano in difetto perchè non avrebbero potuto immettersi sul nastro d'asfalto che collega Vietri con Positano.

Le targhe alterne dopo le festtività pasquale e il lungo pomte della Liberazione e del 1° maggio torneranno tutti i weekend a partire dall'1 giugno al 28 luglio. Poi tutti i giorni dall'1 di agosto al 30 settembre. La circolazione stradale a targhe alterne sulla statale malfitana 163 varrà dalle 10 alle 18 con queste modalità: nei giorni con data dispari, transito vietato per le targhe con ultima cifra numerica dispari; nei giorni con data pari, transito vietato per le targhe con ultima cifra numerica pari.