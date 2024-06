Amalfi, tartaruga Caretta Caretta recuperata dai pescatori

Nuotava a pelo d'acqua poco oltre l'imbocco del porto di Amalfi. E' un bellissimo esemplare di tartaruga marina Caretta Caretta recuperata da alcuni pescatori che l'hanno tratta in salvo dopo averla vista in dicfficoltà. Disorientata, la trataruga è stata così trasferita a bordo del peschereccio di rientro dalla battuta di pesca e trasportata presso il molo foraneo dell'antica repubblica marinara.

Immediatamente sono state contattate le autorità lociali e portuali che hanno avvertito gli esperti dellla Stazione Zoologica Anton Dohrn che si sono messi in viaggio verso la Costiera Amalfitana per prendere in consegna l'elesemplare di Caretta Caretta e prestarle le cure necessarie qualora ve ne fosse bisogno.

A mettere in salvo il bellissimo esemplare lungo ottanta centimetri e largo cinquanta sono stati Raffaele e Costantino Anastasio che hanno provveduto a prestare aiuto al carapace in difficoltà. Non è la prima volta che una Caretta Caretta si affacci lungo le sponde della Costiera Amalfitana.

Alcune in passato non sono sopravvissute ai tagli delle eliche o alle ostruzioni al sistema respiratorio causato dalle plastiche.

Qualche anno fa invece si verificò un fenomeno mai registrato in Costiera. Esattamente sulla spiaggia di Maiori dove si schiusero le uova depositate da una tartaruga marina. I piccoli esemplari raggiunsero lentamente la battigia guadagnando così il mare.