Amalfi, Daspo urbano per un venditore abusivo che inveiva contro i turisti

Vendeva bibite abusivamente sul molo di Amalfi e in qualche caso inveiva contro i turisti che non le acquistavano. Per questo la Questura di Salerno, su richiesta della Compagnia Carabinieri di Amalfi, ha emesso un Daspo urbano per un venditore abusivo.

L'uomo, 74 anni originario del posto, per i prossimi 12 mesi non potrà più mettere piede in quei luoghi dove si punta a tutelare il decoro. Il provvedimento notificatogli questa mattina è frutto di servizi congiunti eseguiti tra i Carabinieri della stazione di Amalfi, coordinati dal capitano Umberto D'Angelantonio e dal luogotenete Giuseppe Flinio, e dagli agenti della Polizia Locale di Amalfi, agli ordini del capitano Agnese Martingano.

Stando alle accuse, l’uomo, con molteplici precedenti, era stato più volte sanzionato per aver venduto bibite senza alcuna licenza nell'area compresa tra Piazza Flavio Gioia e il molo Pennello di Amalfi. E stando a quanto appurato dai militari dell'Arma, In alcune circostanze avrebbe anche inveito contro quei turisti che non acquistavano i suoi prodotti.