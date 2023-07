Amalfi, parte il Summer Festival: spettacoli, eventi e laboratori per i bambini

Il mondo incantato di Amalfi sta per spalancarsi. Un viaggio fantastico nei luoghi della fantasia, tra fiabe e folletti, gnomi dispettosi, luna park, laboratori d’arte en plein air. La Costa d’Amalfi brilla di tutti i colori dell’arcobaleno, aprendo i suoi spazi e le sue bellezze all’Estate dei Piccoli. Un appuntamento divenuto un cult, promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Milano, come sempre ad ingresso libero. «Perché la fantasia non può avere confini - afferma il sindaco - L’Estate dei Piccoli sarà un sogno ad occhi aperti per regalare felicità e occasioni di aggregazione. Attraverso il gioco, il racconto e il teatro promuoviamo l’immaginazione, stimoliamo la cultura e l’educazione».

Quindici appuntamenti in programma da luglio a settembre 2023, tra principi azzurri, streghe cattive, giochi d’astuzia e stratagemmi, pièce teatrali, principesse che prendono vita, musica e balletti. C'è l’immancabile schiuma party, e ancora i limoni sui terrazzamenti che brillano al sole e i cieli stellati ai piedi del Duomo di Amalfi diventano fonte di ispirazione per i piccoli creativi che, armati di tela e pennelli, daranno forma ai loro desideri. Spazio anche alla cultura e alla storia amalfitana, con l’evento di pittura dedicato al Galeone Vittoria, restaurato e conservato all’interno dell’Antico Arsenale, simbolo della Repubblica Marinara di Amalfi. «Liberiamo la fantasia! - sottolinea Francesca Gargano, assessore alle Politiche Sociali e all’Infanzia - Il cartellone eventi dedicato ai più piccoli per l’Amministrazione è davvero un’occasione straordinaria per favorire l’incontro, il dialogo, per un’estate bella, gioiosa, per imparare cose nuove, ma con leggerezza». «L’estate è più allegra ad Amalfi. Il programma per i più piccoli è un’occasione di crescita che si muove attraverso le attività educative, il gioco e i laboratori ludico ricreativi, alla riscoperta della socializzazione, con un forte impatto educativo e con tante attività per stare all’aria aperta - spiega Enza Cobalto, consigliera con delega agli Eventi e alla Cultura - Si impara a stare con gli altri e, allo stesso tempo, ad esprimere se stessi. È un’occasione per i bimbi anche per acquisire maggiore autonomia, sensibilizzando al rispetto reciproco.

Tutti gli eventi sono dedicati ai bambini e alle loro famiglie e a chi ha scelto Amalfi come destinazione turistica».