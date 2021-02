Spaventosa frana questa mattina alle porte di Amalfi dove in seguito alle piogge torrenziali di questi giorni è venuta giù un'intera parete rocciosa. È successo poco prima delle 10 alle porte della cittadina capofila della Costiera. Esattamente a ridosso della galleria che dà sul centro urbano.

Qui è venuta giù una enorme quantità di massi e detriti che ha completamente ostruito la statale amalfitana finendo per tracimare dopo aver distrutto il parapetto sulla strada sottostante che conduce al porto. Anche questa ostruita da un cumulo di terra e pietre.

Qui la frana, che si è staccata al di sotto della stradina pedonale via Annunziatella, ha distrutto parte del parcheggio del ristorante La Marinella.

Interrotta non solo la circolazione stradale per le auto provenienti da Positano e da Salerno ma anche il transito pedonale sul lungomare che collega il centro con la zona portuale.

Sul posto oltre al sindaco Daniele Milano e ai responsabili dell'ufficio tecnico anche i carabinieri, la guardia costiera e i vigili del fuoco. Si spera che sotto il cumulo di pietre e detetriti non sia sepolto nessuno.

L'intero centro di Amalfi e le zone periferiche sono prive di acqua corrente a causa del cedimento della condotta principale così come di gas metano. Per consentire il collegamento con l'altra sponda del paese sarà prevista una staffetta via mare con imbarcazioni che faranno la spola tra il molo Pennello e la berma del molo foraneo.

