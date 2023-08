Tuffi dalla balaustra panoramica in Costiera amalfitana, il video virale segnalato alle forze dell'ordine

Si lancia da decine di metri in mare da una balaustra panoramica sulla Costiera Amalfitana, a Furore. Il video impazza sul web e il deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli lo segnala alle forze dell'ordine.

«Cosi si ammazzano e danno pessimi esempi ai ragazzini che da anni tentiamo di salvare da questa malsana abitudine», dice. A Furore, «quel che sembra essere un turista» si è lanciato in mare da un'altezza di decine di metri. Lo si vede in un video caricato su Facebook mentre scavalca la ringhiera che delimita la strada e buttarsi. «Abbiamo segnalato il filmato alle forze dell'ordine - afferma Borrelli - affinché si facciano le opportune verifiche per capire in che periodo sia stato realizzato il video, se è un fatto recente. Bisogna innanzitutto capire se si tratta di un episodio sporadico o di una malsana e pericolosissima abitudine».

«Da anni - aggiunge - ci battiamo contro il fenomeno dei tuffi selvaggi non per andare contro i ragazzi ma per salvarli.

Video ed esibizioni come queste sono da ritenersi molto pericolosi e diseducativi a causa del processo di emulazione e bisogna quindi, adottare, le giuste contromisure».