Grave incidente tra scooter e bus Sita, 16enne in ospedale

Grave incidente stradale questo pomeriggio ad Amalfi dove in seguito a uno scontro tra un ciclomotore e un bus del servizio pubblico è finito in ospedale un giovane di 16 anni.

Il sinistro si è verificato intorno alle 16 sulla strada per Pogerola, popolosa frazione di Amalfi. È qui che per cause in via di accertamento si sono scontrati frontalmente il pullman della Sita e il due ruote alla cui guida vi era un giovane del posto.

Soccorso e trasferito presso l'ospedale Costa d'Amalfi di Castiglione il ragazzo è stato sottoposto alle prime cure ed accertamenti mirati, mentre sul posto. sono stati eseguiti una serie di rilievi da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile e dagli agenti della polizia municipale di Amalfi.

Nel tardo pomeriggio il giovane è. stato trasferito in eliambulanza presso il Ruggi di Salerno dove si trova ricoverato mentre l'autista del bus di linea è stato sottoposto, come da prassi ad esami tossicologici.

Inevitabile dopo l'incidente il bocco totale della cicolazione lungo l'arteria periferica lungo la quale si sono formate lunghe cose in entrata e in uscita dalla frazione di Pogerola.