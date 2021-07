Amalfi, l’estate dei piccoli torna con laboratori artistici e spettacoli teatrali

La fortuna di nascere ad Amalfi la si percepisce già da piccoli, quando le giornate estive trascorrono veloci tra tuffi in mare e corse in spiaggia. A ciò si aggiungono, anche, tanti appuntamenti per i bambini e le bambine, pensati dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Daniele Milano.

Laboratori artistici in pineta, luna park in piazza e tanti spettacoli d’autore che ripropongono i classici della tradizione istrionica e della letteratura per bambini e ragazzi. Appuntamenti divenuti oramai tradizionali e attesi da grandi e piccini, non solo amalfitani.

«Gli appuntamenti dell’estate dei piccoli, insieme al Summer camp che anche quest’anno abbiamo proposto come supporto alle famiglie, garantirà momenti di sano divertimento e di crescita artistica e culturale dei nostri bambini e delle nostre bambine», spiega l’assessore delegata alle politiche sociali e all’Infanzia, Francesca Gargano, che ha ideato e organizzato il programma in collaborazione con l’assessore Enza Cobalto, delegata alla cultura e agli eventi, che prosegue dichiarando «il calendario eventi dei piccoli è un modo per crescere ed educare al bello i nostri piccoli concittadini già in giovanissima età, divertendosi in compagnia». Come darle torto, l'iniziativa è molto valida e soprattutto è un valido supporto culturale, non solo per i bambini, ma anche per le stesse famiglie.

Gli eventi in programma sono tutti gratuiti ma con obbligo di prenotazione, al fine di garantire il rispetto delle vigenti normative in materia sanitaria.