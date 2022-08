Amalfi: c’è Luca di Montezemolo: per l’ex presidente Ferrari consueta tappa in Costiera

Che sia un estimatore della Costiera Amalfitana è cosa nota. Anzi, Luca di Montezemolo, è uno dei principali aficionados della Divina. E in particolare di Amalfi. Sul solco, insomma, della famiglia Agnelli e dell’indimenticato avvocato Gianni.

E così l’ex numero uno di casa Ferrari ha fatto tappa nella cittadina capofila dopo essere giunto in rada con il suo yacht. Consueta passeggiata per le vie del centro e immancabile tappa golosa alla pasticceria Pansa dove Montezemolo si è soffermato per un caffè e un dolce della tradizione. Prima di concedere l'immancabile foto ricordo ad Andrea Pansa, owner insieme con i fratelli Nicola e Marilla, dello storico locale di Piazza Duomo.

Nelle estati del presidente di Manifatture Sigaro Toscano nonché del Consiglio di Amministrazione di Telethon non può mancare la consueta tappa ad Amalfi a dimostrazione del forte appeal che l’antica repubblica marinara continua ad esercitare sui personaggi di calibro come appunto Montezemolo.