Anche a Positano raggiungere il cimitero monumentale non sarà più un'impresa. Soprattutto per gli anziani, molti dei quali costretti a rinunciare alla visita dei defunti perché impossibilitati dall'affrontare la salita di Liparlati. Un luogo bello e panoramico quello in cui sorge il cimitero della città verticale, dove peraltro è sepolto lo scrittore mussulmano Essad Bay, e che da mercoledì è possibile raggiungere agevolmente grazie all'attivazione di due vettori meccanici che corrono nella roccia per sessanta metri. Sono stati inaugurati insieme con il parcheggio Liparlati, un'ampia area di sosta con 120 box auto per i residenti, dal sindaco Giuseppe Guida e dall'assessore ai lavori pubblici Michele De Lucia, nel corso di una manifestazione che suggella la messa a regime di due opere fortemente attese dai cittadini e che miglioreranno la mobilità e l'accessibilità in due aree cruciali della cittadina della Costiera Amalfitana.

I lavori iniziati nel 2019 hanno portato così alla creazione di un importante numero di posti auto, che nelle finalità del progetto tendono ad alleviare la congestione del centro storico, e alla realizzazione del vettore meccanico che faciliterà il raggiungimento del cimitero, situato in una zona collinare. «Si tratta di un'opera epocale per la nostra comunità, attesa da lungo tempo - dice il sindaco Giuseppe Guida Un'opera di civiltà e di rilevante valore strategico, immaginata e realizzata nell'arco dell'ultimo decennio, che inciderà in maniera significativa sulla qualità della vita di tutti noi. Un ascensore che non è solo un mezzo di trasporto, ma un vero e proprio simbolo di inclusione, accessibilità e di abbattimento delle barriere architettoniche. Una costruzione che è parte di un progetto più ampio di pianificazione infrastrutturale che, nei prossimi anni, vedrà il concretizzarsi di tante nuove opere strategiche che ci proietteranno nella Positano del futuro, una città più accessibile, accogliente e al passo con i tempi».

La nuova struttura, oltre a soddisfare le esigenze della sosta e a collegare la parte alta del paese con i due ascensori in roccia, è dotata anche di alcuni servizi per i cittadini e gli ospiti. A cominciare dalla fermata del bus di linea in direzione Sorrento che, in accordo con Sita Sud, è stata spostata nelle immediate vicinanze dell'ingresso del garage dove gli utenti e gli ospiti potranno attendere il bus in uno spazio più ampio e con un'area interna di ricovero a loro dedicata. Questo, al fine di decongestionare l'area del bivio della Sponda, in modo da garantire una migliore circolazione e gestione della viabilità. Inoltre, appena all'interno del parcheggio, sono stati realizzati dei nuovi servizi igienici, di facile accesso ed attrezzati anche per i diversamente abili.

«A distanza di un secolo si completa un'opera che ha visto in passato numerosi tentativi di realizzazione, senza alcun risultato spiega l'ex sindaco Michele De Lucia, attuale assessore all'urbanistica un'opera che cambierà il volto del quartiere e soprattutto renderà accessibile a tutti uno dei luoghi più belli e sacri del nostro paese: il cimitero». E così anche gli anziani che da tempo erano costretti a rinunciare ad una visita ai defunti, complici gli acciacchi e la salita non proprio agevole, potranno tornare a pregare sulle tombe dei propri cari. Così come accaduto ad Amalfi dove dal 2017 un ascensore che corre nella roccia ha avvicinato i cittadini al proprio camposanto monumentale. Ma l'area di Liparlati, da cui si staglia una vista mozzafiato, sarà meta anche dei tanti turisti che potranno guadagnare più agevolmente il belvedere a ridosso dell'area cimiteriale di Positano.