Amalfi, il cavallo alato arrivato a Venezia per la Regata storica delle Repubbliche marinare di sabato

Il galeone del cavallo alato di Amalfi è arrivato a Venezia per la Regata Storica delle Repubbliche Marinare che si svolgerà sabato 3 giugno in diretta su Raidue. Amalfi vinse la Regata in laguna nell'ormai lontano 2003, esattamente venti anni fa.

A precedere la Regata, il 2 giugno, come richiede la tradizione, alle 17 ci sarà lo sfarzoso corteo storico, che costituisce uno dei momenti centrali di tutta la manifestazione. Da Piazza San Marco lungo la Riva degli Schiavoni e fino all’Arsenale sfileranno infatti i figuranti che vestono i panni di antichi personaggi che caratterizzano ciascuna repubblica. Alle 18.30 è prevista invece la prima delle due gare sportive, ovvero quella degli equipaggi femminili con un percorso di 1000 metri che partirà nei pressi dell’isola di San Michele, per arrivare di fronte alle Fondamente Nove.

Sabato 3 giugno il momento clou: alle18 scenderanno in acqua gli equipaggi maschili in un campo gara di 2000 metri, dai Giardini di Sant’Elena lungo il Bacino di San Marco fino al traguardo di fronte la Basilica della Salute.