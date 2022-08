Amalfi presenta “DeCanto Project”, c'è Kelly Joyce in concerto

“DeCanto Project” è lo straordinario spettacolo che incanterà il pubblico di Amalfi. Protagonista del palco di Piazza Duomo Kelly Joyce, la regina del pop-soul, con sfumature pop e R&B contemporaneo. Ancora un grande show di respiro internazionale per il nuovo appuntamento di Amalfi Summer Fest, in programma lunedì 8 agosto alle ore 21.30. Prosegue la ressegna musicale con un crossover di generi che, questa volta, dal pop-jazz sia apre a contaminazioni swing, manouche francese, fino al cantautorato italiano, accompagnate da degustazioni.

DeCanto nasce da due grandi passioni di Kelly Joyce, la musica e l’enogastronomia, fondendole in una performance dal vivo che si trasforma in una sorta di “degustazione in musica che lascia respirare le note musicali creando uno spettacolo fresco, fine e persistente”.

«Un sorso di musica dove il lasciar respirare è la nota comune per apprezzare sia le sfumature del vino che quelle del repertorio musicale tra pop jazz, swing e il cantautorato italo francese», afferma la stessa Kelly.

«Sarà una serata sorprendente. Il fascino della voce di Kelly Joyce conquisterà la platea – sottolinea l’assessore agli eventi Enza Cobalto – La musica riesce a creare connessioni e ponti tra le culture. L’idea artistica dell’estate di Amalfi consiste nell’esplorare sonorità e linguaggi espressivi differenti. Attraverso il concerto di Kelly Joyce, inoltre, celebriamo due settori, lo spettacolo e l’enogastronomia che, in fase di chiusure e restrizioni Covid, hanno registrato forti perdite. Significa valorizzare i nostri talenti e le nostre eccellenze enogastronomiche, con una formula originale e dirompente».

DeCanto Project è un mash-up perfetto di sound & wine dove la musica si degusta e il vino si ascolta. Ad anticipare il progetto il singolo “Male male”, nato dalla simbiosi tra lo stile frizzante di Kelly, la spumeggiante cultura enogastronomica di Gilles Coffi Degboe, giovane promessa della Sommellerie, e il sound irresistibile della tromba del grande Fabrizio Bosso: una vera e propria fusion di musica e vino con ritmi jazz manouche. Dall’assonanza tra i termini decanter e cantare, nasce il concept portato in scena dall’artista parigina.