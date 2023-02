Amalfi, sequestrato cantiere in albergo: terrazzamenti e piscina abusiva

Sequestrata un'area di cantiere di oltre 200mq nel comune di Amalfi.

La zona era annessa a una struttura alberghiera e, secondo quanto emerso dai controlli dei carabinieri per contrastare l'abusivismo edilizio e monitorare la sicurezza sui luoghi di lavoro, nell'area erano in corso lavori di terrazzamento e costruzione di una piscina in assenza dei necessari permessi e senza autorizzazioni.

Il controllo e il provvedimento sono opera dei militari insieme al Nuclleo ispettorato del lavoro di Salerno, dell'Utc e della polizia municipale di Amalfi.