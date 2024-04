Amalfi, turista cade a mare per un selfie: trasferita in ospedale

Non ha resistito alla suggestione di Amalfi di notte e per scattare un selfie memorabile ha rischiato di avere la peggio finendo tra gli scogli a ridosso del molo Cassone. È accaduto nella tarda serata di ieri quando una turista americana di 30 anni ha perso l'equilibrio dopo aver scavalcato la ringhiera che costeggia il molo finendo prima tra gli scogli poi in mare.

Ad intervenire, prima della calca di curiosi, sono state alcune persone che hanno imediatamente dato l'allarme dopo la richiesta di aiuto laciata dal fidanzato della trentenne. Raggiunta da alcuni residenti che poi si sono gettati in mare per raccogliere gli effetti personali della turista, la donna è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 di Castiglione giunti poco dopo sul posto.

E non è stato facile sollevare la donna rimasta ferita dal punto in cui era caduta.

Adagiata e imbracata in una barella a goccia, la sfortunata turista è stata spostata su una passerella sottostante il piano calpestabile e da qui trasferita sulla parte del molo. La donna - che era cosciente seppur impaurita e infreddolita - è stata trasferita per accertamenti presso il presidio ospedaliero Costa d'Amalfi di Castiglione di Ravello.