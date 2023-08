Una settimana al massimo di lavori serrati poi si procederà con fasce orarie nel tratto della statale amalfitana interdetto da ieri per i lavori di bonifica resisi necessari in seguito all’incendio del 12 agosto. L’annuncio è della Conferenza dei sindaci della Costiera che blocca sul nascere la polemica circa la mancanza di finestre nelle otto ore di stop previste per realizzare l’intervento di messa in sicurezza, «Si è deciso di chiudere al traffico almeno per i primi 5 o 6 giorni in maniera tale da poter concentrare nell’immediato tutte le operazioni più importanti e delicate, per poi riaprire al traffico in modalità di fasce orarie», fanno sapere i sindaci della Divina, intervenendo per rassicurare quanti avevano mostrato preoccupazione per la chiusura prevista ininterrottamente dalle 8 alle 16 tutti i giorni.

Già perché proprio sull’assenza di fasce orarie durante le quali consentire il transito nelle otto ore di stop lungo il tratto compreso trae l’abbazia disi stava alimentando il dibattito alla luce soprattutto dei disagi comportati da questa decisione. «A mia memoria un’interruzione così lunga non era mai capitata» dice, che nella sua veste diha puntato l’indice contro il provvedimento. «Bloccare totalmente il traffico per otto ore di fila, senza nemmeno la possibilità di circolare per un’ora a cavallo di pranzo, aumenta notevolmente il livello dei disagi - aggiunge - E va oltretutto considerato che i prossimi mesi di settembre e di ottobre prevedono un: certamente questo non è il miglior biglietto da visita. Una chiusura di 8 ore consecutive crea enormi disagi sia all’economia locale dellache di». A Gagliano fa eco anche la deputata di, secondo la quale «peri tempi dei lavori, gli organi competenti valutino la possibilità di aumentare il numero di squadre da impiegare nel cantiere per permettere, nel più breve tempo possibile, più fasce orarie di apertura della strada anche in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico». E col traffico si sta spostando sulla Sp2 che unisce la, il sindaco diraccomanda prudenza e chiede interventi a supporto della sicurezza sulle strade di competenze per effetto del notevole numero di veicoli in transito. «L’ordinanza Anas arriva come fulmine a ciel sereno per gli operatori dell’ospitalità turistica - dicono il presidente Abbac,, con il delegato Costiera,- Intervenga ilperché il turismo avràserissime da questa chiusura imposta sull’amalfitana che da anni richiede interventi di messa in sicurezza e non solo a causa dell’ultimo incendio. Vogliamo la nomina di un commissario di governo per la gestione della messa in sicurezza e salvaguardia della Costiera».Non tarda però arrivare la replica delladi cui è presidente. «Dopo i primi 5 o 6 giorni di lavori, valutato l’andamento delle operazioni e lo stato dell’area, si procederà allasecondo le- dicono dall’organismo che tiene insieme i 14 comuni - Le decisioni prese sono frutto di un confronto attento e serio sulla reale situazione didell’area e dell’intervento in atto, che a dispetto di quanto polemicamente diffuso, vanno nell’ottica primaria della salvaguardia dell’incolumità dei cittadini e dei graditi ospiti».