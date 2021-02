La giunta comunale del piccolo centro cilentano di Trentinara ha deciso di intitolare l'aula consiliare all'ambasciatore Luca Attanasio rimasto ucciso il 22 febbraio scorso in Congo. Lo scorso ottobre, Luca Attanasio, si era recato nel Cilento, dove aveva ricevuto a Camerota il premio internazionale «Nassiriya per la pace», organizzato dall'associazione culturale «Elaia». «Ho avuto l'onore di conoscere Luca insieme alla moglie il 10 ottobre dello scorso anno - spiega il primo cittadino di Trentinara Domenico Carione - Un breve momento di accoglienza nell'aula consiliare di Trentinara e la consegna di una targa ricordo, una passeggiata per le vie del paese, una foto. Aveva manifestato l'affetto verso la comunità di Trentinara, affermando pubblicamente che sarebbe tornato per rinsaldare l'amicizia e i legami con la nostra terra. La nostra volontà è quella di legare per sempre il nome di Luca Attanasio a Trentinara, intitolandogli l'aula consiliare, il luogo più importante della vita politica cittadina».

