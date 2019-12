È iniziato l’intervento di forestazione nel Comune di Pontecagnano Faiano, finanziato da Automar spa, nell’ambito della campagna Mosaico verde, ideata e promossa da AzzeroCO2 e Legambiente.



Sono stati piantumati i primi 700 alberi, di cui 400 giovani alberi negli spazi verdi dei tre plessi dell’istituto comprensivo e 300 nella zona delle Poste centrali (fra via R. Sanzio e via San Francesco), e sono di quattro specie diverse: leccio, acero campestre, orniello e roverella. Il progetto prevede un ulteriore intervento raggiungendo un totale di 1.500 alberi.



«Ci siamo impegnati fortemente affinché la piantumazione avvenisse proprio nel comune che ospita il nostro quartier generale, per dimostrare il nostro impegno sociale nei confronti di questa terra» commenta la Dott.ssa Giuliana Brucato, Direttore Generale Automar.



Una parte degli alberi piantati andranno a rinverdire le aree dell’Istituto comprensorio Picentia di Pontecagnano Faiano. «Dare il via a questo progetto in un istituto scolastico - prosegue la Brucato - è un segnale estremamente importante: bisogna infatti partire dall’educazione e dai luoghi dove nasce la cultura per sviluppare un mondo più sostenibile. È fondamentale far comprendere alle nuove generazioni quanto sia indispensabile adottare comportamenti virtuosi nei confronti di un pianeta che non ne può più degli abusi dell’essere umano».



Automar, prima realtà del meridione ad aderire a Mosaico Verde, vuole ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività con un investimento vicino al milione di euro. Oggi gli uffici di Pontecagnano sono alimentati al 100% da energie rinnovabili grazie a oltre 1000 moduli fotovoltaici, grazie ai quali sono state evitate oltre 212 tonnellate di CO2. Sono stati inoltre predisposti wall box per la ricarica delle auto elettriche, è stato promosso l’utilizzo di carta riciclata certificata FSC e bandito l’utilizzo di plastica. Nel 2019 la flotta bisarche è stata drasticamente ringiovanita con il 50% dei mezzi pari o superiori a Euro 5. Infine, nel 2019 è stato istituito l’Automar Green Day, una giornata annuale per promuovere abitudini e comportamenti virtuosi all’interno della realtà aziendale.



CHI SIAMO. Automar Logistics è un’azienda leader nei servizi di logistica integrata che opera in Italia dal 1974. Grazie ad una lunga collaborazione con i maggiori costruttori mondiali, oggi Automar vanta un’esperienza unica ed un elevato know-how nella gestione logistica e del trasporto di veicoli. Filiale italiana del Gruppo Walon France, nel 1996 Automar S.p.A. viene acquisita da un gruppo di operatori logistici leader che le lasciano piena autonomia gestionale. Oggi Automar è una Società partecipata dalla Bertani S.p.A., Grimaldi S.p.A. e Mercurio S.p.A. Negli ultimi anni Automar ha invesito fortemente nel futuro, puntando su digitalizzazione e ambiente: nel 2017 avvia i lavori per lo sviluppo di due piattaforme digitali per l’efficientamento dei processi aziendali e nel 2018 avvia il progetto Green Program per la drastica riduzione dell’impatto ambientale delle proprie attività.

